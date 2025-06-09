Трамп отправил войска в Калифорнию

В Лос-Анжелесе начались волненияСилы Национальной гвардии США были развернуты по меньшей мере в трех локациях Лос-Анджелеса, включая центральный район, в который были отправлены задержанные в ходе рейдов.
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