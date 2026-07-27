В ФСБ раскрыли, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу

Разведывательные структуры Новой Зеландии были заинтересованы в получении от задержанного жителя Хабаровска сведений о взаимодействии России в военной и военно-технической сферах с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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