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Аргументы и Факты

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В ФСБ раскрыли, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу

В ФСБ раскрыли, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу

Разведывательные структуры Новой Зеландии были заинтересованы в получении от задержанного жителя Хабаровска сведений о взаимодействии России в военной и военно-технической сферах с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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