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Владимирские новости

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Росводресурсы: Петров рассказал, как природные системы помогают бороться с климатическими вызовами

Росводресурсы: Петров рассказал, как природные системы помогают бороться с климатическими вызовами

Россия удерживает свыше 30% общемирового объёма болот, которые выполняют функцию природного и климатического донора планеты, стабилизируя климат, удерживая углерод и регулируя водный баланс.

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