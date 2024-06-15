18 июня – День клубники

Празднуем и угощаемся вкуснейшим ягодным смузи с Дракошей Гошей! приложение КУХНЯ.РФ, телеканал Кухня День клубники – отличный повод попробовать новый рецепт и угостить близких восхитительным вкусным и полезным напитком! Ингредиенты на 2 порции Свежемороженные ягоды (клубника, малина, ежевика, смородина, черника) – 350 г Вода – 250 мл Лед – 50 г Семена чиа – 15 г Мед – 35 г Клубника свежая – 10 г Малина свежая – 10 г Сливки взбитые – 20 г Мята – 1 веточка ПриготовлениеВ чашу блендера отправьте: замороженные ягоды, воду, лед.