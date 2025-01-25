Роскошные «киношные» авто разъезжают по дорогам Екатеринбурга. Фото

На дорогах Екатеринбурга порой появляются элитные автомобили, которые будто сошли с киноэкранов. Например, горожане не раз замечали седан, вдохновленный фильмом «Аватар», и машину из фильма ужасов «От заката до рассвета».
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