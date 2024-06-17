Путин поздравил Рамафосу с переизбранием

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики, отметил его вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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