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Путин предложил платить 1 млн на ипотеку многодетным на Дальнем Востоке

Путин предложил платить 1 млн на ипотеку многодетным на Дальнем Востоке

Нововведение заработает с 1 июля — задним числом.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»--> Президент Владимир Путин предложил ввести выплату в 1 млн рублей, которую можно использовать для погашения ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах.

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