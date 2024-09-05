Путин предложил платить 1 млн на ипотеку многодетным на Дальнем Востоке

Нововведение заработает с 1 июля — задним числом.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»--> Президент Владимир Путин предложил ввести выплату в 1 млн рублей, которую можно использовать для погашения ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах.
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