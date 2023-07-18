МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин рассказал о медалистах из числа выпускников реабилитационно-образовательных центров столицы

Собянин рассказал о медалистах из числа выпускников реабилитационно-образовательных центров столицы

Ребята проходят полноценную школьную программу Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что в столице работает восемь реабилитационно-образовательных центров, которые помогают детям с инвалидностью получить образование.

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