Собянин рассказал о медалистах из числа выпускников реабилитационно-образовательных центров столицы

Ребята проходят полноценную школьную программу Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что в столице работает восемь реабилитационно-образовательных центров, которые помогают детям с инвалидностью получить образование.
Ребята проходят полноценную школьную программу Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что в столице работает восемь реабилитационно-образовательных центров, которые помогают детям с инвалидностью получить образование.
Свежие комментарии