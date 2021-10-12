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В Республике Коми полицейские и общественники обсудили с ребятами подшефного детского дома вопросы здорового образа жизни

Полицейские УМВД России по городу Сыктывкару по традиции навестили воспитанников ГУ РК «Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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