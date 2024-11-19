Криптовалюта Vara выросла на 60% за 24 часа

Криптовалюта VARA Network (VARA) продемонстрировала впечатляющий рост в последние дни, прибавив более 60% к своей стоимости в первую сессию недели Цена токена преодолела ключевое сопротивление на уровне $0.
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