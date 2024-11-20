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Журнал о бизнесе и инвестициях

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WP узнала об одобрении Байденом поставок противопехотных мин Украине

Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине, рассказали источники WP. По информации газеты, такое решение администрация президента США приняла, чтобы помочь Украине укрепить оборону и замедлить наступление российских войск.

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