Россияне все чаще стали обращаться к искусственному интеллекту для планирования путешествий. Согласно опросам, помощью ИИ уже сейчас пользуются четверть туристов, а более трети готовы бронировать туры, полностью или частично разработанные нейросетями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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