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Как спрятанные и забытые коллекции автомобилей находили новых владельцев

Как спрятанные и забытые коллекции автомобилей находили новых владельцев

Полсотни новых «Шевроле» 60-х годов выпуска в заброшенном дилерском центре в Небраске, десятки ретрокаров и болиды «Формулы-1» в ангаре фермеров в Португалии, около сотни раритетных моделей, включая личный транспорт короля Египта, под дощатым навесом в маленьком французском городке — поражающие своим размахом коллекции автомобилей то и дело оказывались на долгие годы брошенными и забытыми.

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