Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    барыги уже растащили эти монеты - для продажи по цене 4-10 номиналовВ России выпущена...
  • Модест
    Кому-то ещё не понятно, что первые замы это кошельки губеров.Уголовное дело бы...
  • N N
    А зачем парковка возле школы? Чтоб детей легче утаскивать было?В Тамбове напроти...

На ликвидацию свалок на кладбищах Тамбова дополнительно выделяется 2,5 млн рублей

На ликвидацию свалок на кладбищах Тамбова дополнительно выделяется 2,5 млн рублей

Комитет благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова планирует заключить три контракта на уборку несанкционированных свалок на территории Петропавловского и Полынковского кладбищ, а также кладбищ села Бокино и деревни Лужки, которые входят в состав муниципалитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх