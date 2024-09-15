На ликвидацию свалок на кладбищах Тамбова дополнительно выделяется 2,5 млн рублей

Комитет благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова планирует заключить три контракта на уборку несанкционированных свалок на территории Петропавловского и Полынковского кладбищ, а также кладбищ села Бокино и деревни Лужки, которые входят в состав муниципалитета.
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