Анна Седокова решилась на первое интервью после самоубийства мужа и до сих пор не понимает, что произошло

Певица Анна Седокова дала первое интервью после трагической смерти Яниса Тиммы. В беседе она в основном говорила о своем творчестве, но, когда затронули тему новых песен, артистка поделилась, что ее свежий трек «Ешь, люби, молись» посвящен памяти покойного спортсмена.
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