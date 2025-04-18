Анна Седокова решилась на первое интервью после самоубийства мужа и до сих пор не понимает, что произошло

Певица Анна Седокова дала первое интервью после трагической смерти Яниса Тиммы. В беседе она в основном говорила о своем творчестве, но, когда затронули тему новых песен, артистка поделилась, что ее свежий трек «Ешь, люби, молись» посвящен памяти покойного спортсмена.