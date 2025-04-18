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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Анна Седокова решилась на первое интервью после самоубийства мужа и до сих пор не понимает, что произошло

Певица Анна Седокова дала первое интервью после трагической смерти Яниса Тиммы. В беседе она в основном говорила о своем творчестве, но, когда затронули тему новых песен, артистка поделилась, что ее свежий трек «Ешь, люби, молись» посвящен памяти покойного спортсмена.

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