Аборигены Крыма: какой народ на самом деле является коренным

Не секрет, что в Крыму каждый год работают десятки археологических экспедиций, а читальные комнаты библиотек и архивов, где хранятся материалы по истории и этнографии Таврики, всегда переполнены настойчивыми исследователями.
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