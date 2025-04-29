Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей - в течение примерно 5 лет.
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Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей - в течение примерно 5 лет.
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