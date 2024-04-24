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Подносова предложила разгрузить судебную систему в первом интервью после назначения

Подносова предложила разгрузить судебную систему в первом интервью после назначения

Свое первое интервью в новой должности дала председатель Верховного суда Ирина Подносова. В первую очередь она отметила, насколько у людей выросло доверие к российским судам, но, соответственно, увеличилась и нагрузка на систему в целом — и вот шаги для решения этой проблемы.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А насколько у людей выросло доверие к российским судам? И у каких именно людей?
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17 час.

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