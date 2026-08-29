ФСБ открыла документы о поездке Дзержинского в Донбасс. Как решали беды людей после буйства рады?

ФСБ России рассекретила документы о поездке главы ВЧК Феликса Дзержинского в Донбасс зимой 1921 года.
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Люди масштабного уровня для государственных задач дают результаты любого порученного дела Нынешние - не чета прошлым людям, особенно периода 1935-1941 гг Нынешние - для них сесть на хорошее место ( где деньги есть, которые можно прикарманить), ворочать бумажки для блезира и писать в бумажках правильные слова, и главное - исполнять на словах «чего изволите»
Нам нужны оболганные: Сталин, Берия и Дзержинский!
Без них и их методов управления, ничего не сдвинется в лучшую сторону. :-(