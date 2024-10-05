Путин по телефону поздравил президента Таджикистана Рахмона с днем рождения

Global Look Press/Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency Президент России Владимир Птуин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого поздравил последнего с днем рождения.
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