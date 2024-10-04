В Брянской области направлено в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии находилось в производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области.
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