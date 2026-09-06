Алтайский "ДАР" признали самым эффективным перинатальным центром России

В Сочи состоялось торжественное награждение ежегодной "Переклички перинатальных центров" по итогам 2025 года, которая определяет эффективность работы перинатальных центров по всей России.
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