Путешествующие по России дети из Донбасса побывали на автодроме "Игора Драйв"

Скриншот видео Как выглядит настоящая экскурсия мечты теперь знают сотни российских школьников. Старшеклассникам организовали, пожалуй, самое масштабное путешествие по достопримечательностям нашей страны.
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