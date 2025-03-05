Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет содействовать упорядоченному и здоровому развитию платформенной экономики, в большей степени раскрывать ее активную роль в стимулировании инноваций, расширении потребления и стабилизации занятости, отмечается в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.