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Китай

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Китай будет содействовать упорядоченному и здоровому развитию платформенной экономики

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет содействовать упорядоченному и здоровому развитию платформенной экономики, в большей степени раскрывать ее активную роль в стимулировании инноваций, расширении потребления и стабилизации занятости, отмечается в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

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