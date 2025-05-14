Экс-солистка Serebro выложила фотографию поцелуя с известным комиком

Певица, бывшая солистка группы Serebro Екатерина Кищук выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию с комиком и пародистом Сатиром (настоящее имя — Илья Шабельников).