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Мэр Горловки заявил, что здания администрации и почты в Гольмовском повреждены обстрелами ВСУ

Мэр Горловки заявил, что здания администрации и почты в Гольмовском повреждены обстрелами ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в горловском поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВС Украины были повреждены здания поселковой администрации, отделения почтовой связи, а также ряд жилых домов.

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