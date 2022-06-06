Мэр Горловки заявил, что здания администрации и почты в Гольмовском повреждены обстрелами ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в горловском поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВС Украины были повреждены здания поселковой администрации, отделения почтовой связи, а также ряд жилых домов.
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в горловском поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВС Украины были повреждены здания поселковой администрации, отделения почтовой связи, а также ряд жилых домов.
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