Парадоксально, да, Россия практически открыто поддерживает в разгоревшемся конфликте на Ближнем Востоке Палестину, но именно она когда-то создала Израиль.
Почему Сталин лично создал Израиль, а потом евреи предали его и Союз
Комментарии
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Алексей Тан
""ведь именно СССР сыграл ключевую роль в спасении еврейского народа от уничтожения нацистами.""========== Уже ЛОЖЬ!!!..... Не было ни какого ""уничтожения евреев""... А Сталин спас! евреев,... как раз от ТЕХ народов, которых ЕВРЕИ и уничтожали!... находясь в Руководстве нацистской Германии... и земли, которые они ""освобождали"" для себя!!!... (Витебская, Могилёвская, Гомельская... обл. как пример!)... И после войны, на БЛЕВОТИНУ о "спасении евреев"... Сталин ответил.... :- Мы не евреев освобождали... а свою страну, себя защищали!.
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16 час.
Алексей Тан
.... .... Гитлеровские медали сионистам (евреям)!!!... .
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15 час.
Алексей Тан
...
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15 час.
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