Почему Сталин лично создал Израиль, а потом евреи предали его и Союз

Алексей Тан

""ведь именно СССР сыграл ключевую роль в спасении еврейского народа от уничтожения нацистами.""========== Уже ЛОЖЬ!!!..... Не было ни какого ""уничтожения евреев""... А Сталин спас! евреев,... как раз от ТЕХ народов, которых ЕВРЕИ и уничтожали!... находясь в Руководстве нацистской Германии... и земли, которые они ""освобождали"" для себя!!!... (Витебская, Могилёвская, Гомельская... обл. как пример!)... И после войны, на БЛЕВОТИНУ о "спасении евреев"... Сталин ответил.... :- Мы не евреев освобождали... а свою страну, себя защищали!.