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Почему Сталин лично создал Израиль, а потом евреи предали его и Союз

Почему Сталин лично создал Израиль, а потом евреи предали его и Союз

Парадоксально, да, Россия практически открыто поддерживает в разгоревшемся конфликте на Ближнем Востоке Палестину, но именно она когда-то создала Израиль.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;ведь именно СССР сыграл ключевую роль в спасении еврейского народа от уничтожения нацистами.&quot;&quot;========== Уже ЛОЖЬ!!!..... Не было ни какого &quot;&quot;уничтожения евреев&quot;&quot;... А Сталин спас! евреев,... как раз от ТЕХ народов, которых ЕВРЕИ и уничтожали!... находясь в Руководстве нацистской Германии... и земли, которые они &quot;&quot;освобождали&quot;&quot; для себя!!!... (Витебская, Могилёвская, Гомельская... обл. как пример!)... И после войны, на БЛЕВОТИНУ о &quot;спасении евреев&quot;... Сталин ответил.... :- Мы не евреев освобождали... а свою страну, себя защищали!.
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16 час.
Алексей Тан
.... .... Гитлеровские медали сионистам (евреям)!!!... .
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15 час.
Алексей Тан
...
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15 час.
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