Прогноз погоды в Крыму на 15 октября

Прогноз погоды в Крыму на 15 октябряВ Симферополе +17 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +18 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +18 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +17 и небольшой дождьВ Джанкое +18 и облачно с прояснениямиВ Ялте +19 и облачно с прояснениямиВ Алуште +18 и облачно с проя.