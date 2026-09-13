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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обозреватель Джои Линн: «Клипперс» испытывают неуверенность и пытаются выйти из тени «Лейкерс»

Обозреватель Джои Линн считает, что «Клипперс» не ведут себя как «типичная профессиональная спортивная организация», поскольку испытывают неуверенность и пытаются выйти из тени « Лейкерс ».

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