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ЭХО РАЙОНА

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Выделенная полоса на Волжском бульваре ускорила движение трех автобусов

Три новых выделенных полосы появились в Москве, одна из них - на Волжском бульваре. Теперь приоритет для общественного транспорта есть на 150-метровом участке бульвара перед улицей Окской.

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