Вычислить будущее: учёные создали математическую модель для прогнозирования изменений биосферы и климата Земли

Российские учёные совместно с иностранными коллегами разработали и протестировали математическую модель, которая позволяет прогнозировать, как биомы — живые экосистемы — будут меняться под влиянием климатических процессов.
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