В Медиацентре им. Исмаила Гаспринского состоялась встреча председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслана Якубова с главными редакторами национальных печатных изданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии