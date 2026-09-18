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Царьград

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Эффективность рыбного экспорта: Александр Цыбульский обозначил ключевые задачи по развитию

Эффективность рыбного экспорта: Александр Цыбульский обозначил ключевые задачи по развитию

На IX Международном рыбопромышленном форуме обсудили стратегию развития экспорта российской рыбыДля развития экспорта российской рыбы необходимо увеличить глубину переработки, адаптировать продукцию под новые рынки, снизить тарифнве барьеры и усовершенствовать меры господдержки.

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