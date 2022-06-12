Заставить русских, уговорить саудитов. Как Байден собирается снизить цены на топливо

России после введения санкций ЕС придется продавать энергоресурсы по ценам гораздо ниже рыночных, считает президент США Джо Байден, который в настоящее время работает над мерами по срочному снижению стоимости топлива на американских заправках.
России после введения санкций ЕС придется продавать энергоресурсы по ценам гораздо ниже рыночных, считает президент США Джо Байден, который в настоящее время работает над мерами по срочному снижению стоимости топлива на американских заправках.
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