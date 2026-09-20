Явка на выборах в Госдуму в Забайкалье достигла почти 40% к вечеру

К 18:00 20 сентября явка на выборах в Государственную Думу РФ достигла 39,93%. Такие сведения в Центре общественного наблюдения озвучила член краевого избиркома Мария Караваева.
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