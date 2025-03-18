Депутат Новиков заявил, что Трамп может сдать России Одессу

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорится, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки России в отношении Одессы во время возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии