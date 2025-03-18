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Депутат Новиков заявил, что Трамп может сдать России Одессу

Депутат Новиков заявил, что Трамп может сдать России Одессу

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорится, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки России в отношении Одессы во время возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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