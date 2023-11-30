Экс-главком НАТО Бридлав: из-за России Запад боится победы Украины

Страны Запада опасаются ситуаций, при которой Украина может победить Россию в конфликте. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
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