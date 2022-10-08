Управление НМ ДНР: Трасса Кременная-Сватово находится под контролем наших войск

Важная трасса, соединяющая населенные пункты Кременная и Сватово в ЛНР находится под полным контролем наших сил.
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