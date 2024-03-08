В Германии опасаются, что летом на Украине наступит переломный момент

REUTERS/Inna Varenytsia Летом на Украине может наступить переломный момент. Об этом сообщает Welt."Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент", – заявил журналист Ибрагим Набер в своем репортаже.
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