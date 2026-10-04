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Мировое обозрение

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На Западе пришли в ужас от «зловещего» ответа Минобороны России на угрозы Зеленского

На Западе пришли в ужас от «зловещего» ответа Минобороны России на угрозы Зеленского

Главное в тезисах: Тезис 1: Ирландский журналист Чей Боуз назвал «зловещим» заявление Минобороны России об усилении ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

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