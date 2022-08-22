Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в условиях смога

Московские аэропорты в условиях смога в регионе работают в штатном режиме, сообщает Росавиация. «Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.