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Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в условиях смога

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в условиях смога

Московские аэропорты в условиях смога в регионе работают в штатном режиме, сообщает Росавиация. «Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

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