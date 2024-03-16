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Чемпионка мира по танцам Каташинская о шоу-турнире: «Для меня номер один – это Ягудин. Еще выделю Кагановскую и Некрасова, Туктамышеву»

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам. – Какие впечатления у вас остались от турнира шоу-программ? Марина: Начнем с того, что в этом году победителем уже традиционно стал Алексей Ягудин.

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