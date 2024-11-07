Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма предложила запретить соцсети детям до 14 лет

Интересно и как это представляется сделать.Да им ещё интереснее будет обойти эти запреты.

Виктор Онегин

Не хочешь работать создай запрет! Запретом ни чего не решается,если за нарушение запрета ни чего ни кому не будет. Когда в России в начальнику будут пролезать просто грамотные ну хотя бы немножко умные.