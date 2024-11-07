Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма предложила запретить соцсети детям до 14 лет

Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина предложение запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям.
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