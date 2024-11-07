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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма предложила запретить соцсети детям до 14 лет

Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма предложила запретить соцсети детям до 14 лет

Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина предложение запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям.

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Комментарии
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HotRS
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12 час.
Александр Бабин
Интересно и как это представляется сделать.Да им ещё интереснее будет обойти эти запреты.
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11 час.
Виктор Онегин
Не хочешь работать создай запрет! Запретом ни чего не решается,если за нарушение запрета ни чего ни кому не будет. Когда в России в начальнику будут пролезать просто грамотные ну хотя бы немножко умные.
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4 час.

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