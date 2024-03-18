Российские артиллеристы нанесли удар из РСЗО по позициям ВСУ в районе Приютного

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 18 марта показал работу артиллеристов 36-й армии Вооруженных сил (ВС) РФ на одном из фронтов в Донецкой Народной Республике (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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