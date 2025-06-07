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«Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных»

«Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных»

Напомним о встрече в Стамбуле 2 июня. "Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаём украинской стороне 6000 заморожённых тел погибших украинских солдат и офицеров.

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