В Новоаннинских магазинах продают "живую" муку 🤮🤮🤮 Очередной случай покупки "деликатесного" продукта питания произошел с жительницей Новоаннинского.
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В Новоаннинских магазинах продают "живую" муку 🤮🤮🤮 Очередной случай покупки "деликатесного" продукта питания произошел с жительницей Новоаннинского.