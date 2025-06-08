Чеховский фестиваль показал спектакль «Полковнику никто не пишет»

Чеховский фестиваль, стартовавший в Москве две недели назад, показал спектакль «Полковнику никто не пишет» по повести Габриэля Гарсиа Маркеса, поставленный не где-нибудь, а на родине великого писателя — в Колумбии.
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