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Царьград

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Национальный мессенджер "Макс" внедрит новые функции в 2027 году

Национальный мессенджер "Макс" внедрит новые функции в 2027 году

На форуме "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия" Фарит Хуснояров анонсировал новые функции мессенджера "Макс": ветки и мультизакрепы в чатах, сторис в каналах.

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