Трамп выдвинул ультиматум Путину: что произошло в зоне СВО 22 января

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить военные действия на Украине, Владимир Зеленский просит ввести 200 тысяч европейских солдат на территорию республики, российские войска продолжают оттеснять ВСУ с их позиций в ДНР.