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Овечкин повторяет снайперский рекорд Гретцки: 894 шайбы в НХЛ!

Овечкин повторяет снайперский рекорд Гретцки: 894 шайбы в НХЛ!

Эпохальное событие в НХЛ: Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз" оформил дубль в матче против "Чикаго Блэкхоукс", повторив снайперский рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

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